Eerste kamp is meteen het eindstation voor Mina Libeer op WK judo

Mina Libeer (IJF-43) was in de Hongaarse hoofdstad vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde moest de Belgische het opnemen tegen Eteri Liparteliani uit Georgië.

Tegen de nummer 17 van de wereld, eerder dit jaar al goed voor brons op de Grand Slams van Tel Aviv en Tbilisi, deed Libeer goed mee. Maar telkens onze landgenote een aanval inzette, kon Liparteliani gevat counteren.

Halfweg de kamp scoorde Liparteliani, de nummer 5 van het EK, een waza-ari. Een halve minuut voor tijd was het helemaal over en uit voor Libeer, die verloor met ippon.