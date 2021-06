Debbie Hewitt wordt eerste vrouwelijke voorzitter van Engelse voetbalbond

De in 1863 opgerichte FA lanceerde in 2018 een initiatief om de diversiteit in het Engelse voetbal te vergroten. Niet alleen onder spelers maar ook bij coaches, officials en bestuurders.

De benoeming van Debbie Hewitt komt op het moment dat het Engelse voetbal nog altijd worstelt met racisme. Veel zwarte spelers waren de afgelopen maanden doelwit van discriminerende opmerkingen op social media.

Hewitt is de eerste vrouwelijke voorzitter in de 157-jarige geschiedenis van de FA. Ze kreeg unaniem de voorkeur van een zevenkoppige selectiecommissie en volgt op 1 januari Greg Clarke op. Clarke trad in november af na ongepaste opmerkingen over zwarte voetballers.

"Ik ben heel blij met mijn benoeming", reageert Hewitt, die een jarenlange staat van dienst heeft in het bedrijfsleven. "Zoals de gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben aangetoond, is dit een belangrijk moment voor het Engelse voetbal."

"Het doel voor alle belanghebbenden is duidelijk: we moeten het spel op alle niveaus op lange termijn gezond en veilig maken."