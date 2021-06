Brooklyn bezorgt Milwaukee een flink pak rammel in NBA-play-offs

Waren de Bucks in Game 1 van hun halve finale in het oosten al een maatje te klein (115-107), dan volgde er in Game 2 een heuse afstraffing én ferme boodschap van de Nets naar de rest van de concurrentie.

Brooklyn begon volle bak aan de partij (36-19) en diepte de kloof alleen nog maar verder uit: 65-41 bij de rust, 125-86 op het eind. De Nets combineerden efficiëntie en spektakel met glansrollen voor Kevin Durant (32 ptn), Kyrie Irving (22) en de dunkende Blake Griffin (7 ptn, 8 rbs).

De kwaliteit van het offensieve spel dat coach Steve Nash propageert, was zelden gezien. "Maar de weg is nog lang", waarschuwde Durant. "Als we er samen hard tegenaan gaan, komen daar evenwel mooie dingen uit."

En dan waren we nog vergeten te melden dat James Harden niet meedeed, The Beard herviel in het vorige duel in zijn hamstringblessure van begin dit jaar.

Het lot van de Bucks lijkt bezegeld, tenzij de defensie zijn vertrouwde niveau hervindt en Giannis Antetokounmpo (gisteren 18 ptn, 11 rbs) zijn duivels ontbindt.