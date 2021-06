Brazilië levert topgolfer Cabrera uit aan Argentinië op verdenking van partnergeweld

De 51-jarige Angel Cabrera kroonde zich tijdens golfcarrière tot eindwinnaar van de US Open (2007) en de Masters in Augusta (2009).



Maar de laatste jaren is de Argentijn op het verkeerde pad geraakt. Half januari werd Cabrera in Rio de Janeiro gearresteerd op verdenking van partnergeweld.

In 2016 diende zijn partner Cecilia Torres Mana een klacht in tegen Cabrera vanwege mishandeling. Hij zou haar meerdere malen in het gezicht hebben geslagen. Nadien sloten ook twee ex-echtgenotes zich aan bij de klacht.

Cabrera wordt ook beschuldigd van bedreigingen en diefstal.