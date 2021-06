Belgische atleten verbeteren zich niet op Paavo Nurmi Games in Finland

Anne Zagré is aan een druk programma bezig, want de Paavo Nurmi Games waren al haar 3e meeting in nauwelijks een week tijd. Een weekje geleden opende ze in Slovakije met een 13"02 op de 100 meter horden, maar in Turku bleef ze zowel in de reeksen (13"31) als in de finale (13"13) boven die tijd.

Michael Obasuyi slaagde er met 13"73 op de 110 meter horden in om zijn beste tijd van het seizoen te evenaren, wat hem een 5e tijd in de finale opleverde.

In de springnummers stelden de Belgen teleur. Fanny Smets bleef in het polsstrokspringen met 4,31 meter ver onder haar kunnen (ze sprong eerder dit jaar 4,53 meter indoor) en ook Claire Orcel zal niet gelukkig geweest zijn met haar 1,81 meter in het hoogspringen.