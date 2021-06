Ann Wauters mag mee naar de Olympische Spelen: "Ze verdient dat"

Ann Wauters probeert zich al een paar jaar zo fit mogelijk te houden om in Tokio op haar 40e alsnog haar ultieme droom te kunnen waarmaken. Maar die onzekere fitheid zorgde er wel voor dat er twijfels waren of Wauters wel degelijk zou mogen meegaan naar de Spelen. Haar niet-selectie voor het EK leek een teken aan de wand.

"Dat was een serieuze slag, dat had ik niet verwacht", geeft Wauters toe. "Ik voelde me fysiek goed, dus het was niet makkelijk om die beslissing te respecteren."

"Maar nu focus ik mij om zo goed mogelijk klaar te zijn voor de Olympische Spelen." Wauters zelf wil niet bevestigen dat ze een plaatsje in de selectie voor Tokio heeft, maar dat doet de bondscoach wel.

"Ik heb Ann bij de 12 voor de Spelen opgenomen. Als er 1 iemand dat plekje verdient, is zij het wel. Ze heeft er heel hard voor gewerkt."

"Zonder haar, in het begin van 2015, zou er nooit zo'n geschiedenis geschreven zijn bij de Cats. Alles wat we sinds 2017 gedaan hebben is grotendeels aan Ann Wauters te danken."