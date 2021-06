"Telkens je denkt dat het niet straffer kan, overtreft Van der Poel zichzelf"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) is voorlopig de grote smaakmaker in de Ronde van Zwitserland. "Hij zegt dat hij in de bergetappes geen kansen meer ziet voor zichzelf, maar ik ben geneigd om hem niet te geloven", zegt Serge Pauwels, die de Ronde van Zwitserland mee becommentarieert voor Proximus.

Pauwels: "Als concurrent kan je weinig doen tegen Mathieu"

De Ronde van Zwitserland is nog maar 3 dagen oud en Mathieu van der Poel heeft al 2 ritzeges achter zijn naam staan.



"Van zijn prestaties staan we niet vaak meer versteld. Mathieu heeft al op veel verschillende manieren en op veel verschillende terreinen getoond dat hij een absolute toprenner is. Misschien wel de beste renner van het hele peloton", zegt Serge Pauwels.

"Gisteren liet Mathieu zijn ploeg eerst een schifting doorvoeren op de laatste beklimming om het dan af te ronden in de sprint. Het was een echte machtsvertoning." "Maandag wachtte Mathieu de sprint niet af en demarreerde hij op 3 kilometer van het einde." "Elke keer wanneer Mathieu iets uit zijn mouw schudt, denk je: “Dit zal de laatste keer geweest zijn, straffer kan niet.” Maar elke keer overtreft hij weer zichzelf. Als concurrent kan je daar weinig tegen doen."



Van der Poel won de 3e rit met meters voorsprong.

"Mathieu zei dat hij iets zuiniger zal omspringen met zijn krachten"

Steekt Van der Poel vandaag een 3e ritzege op een rij op zak? “Waarom niet? Hij zal dat zeker proberen", denkt Pauwels. "Mathieu zegt zelf dat hij de dagen nadien weinig kansen ziet voor zichzelf. Maar ik ben niet geneigd om hem te geloven." "Het zou me niet verbazen dat hij er in de bergetappes ook een dag uitkiest. Meegaan in een lange ontsnapping en als laatste overblijven, ik zie het hem wel doen." "Al heeft Mathieu wel gezegd dat hij iets zuiniger met zijn krachten zal omspringen in de aanloop naar zijn hoofddoelen." "In de Tirreno won hij een etappe in barslecht weer na een solo van 50 km. Dat heeft zijn hoogvorm in het voorjaar gehypothekeerd. Zulke solo’s moeten we in Zwitserland dus niet verwachten van Mathieu." Wat verwacht Pauwels van Van der Poel in de Tour? “We zullen daar de Van der Poel zien zoals we hem kennen. Hij zal ook daar af en toe eens uitpakken."

"Benoot is een outsider voor het eindpodium"

Voor de eindzege in Zwitserland komt Van der Poel niet in aanmerking. "Misschien is Carapaz wel de grootste kandidaat om de Ronde van Zwitserland te winnen", zegt Pauwels.



'Ineos-Grenadiers liet gisteren in zijn kaarten kijken door Alaphilippe terug te halen op een moment dat dat niet nodig was." "Ze willen voor het eindklassement niets aan het toeval overlaten en trekken puur de kaart van Carapaz."

Het siert Mauri Vansevenant dat hij niet enkel zelf goede resultaten rijdt, maar ook alles geeft voor de ploeg

Serge Pauwels