Veldrittalent Marion Norbert-Riberolle laat zich naturaliseren tot Belg

De 22-jarige Marion Norbert-Riberolle reed tot op heden onder de Franse vlag. In 2020 veroverde ze de wereldtitel bij de beloften in de Zwitserse modder in Dübendorf.

Hoewel ze geboren is in Troyes, woont Norbert-Riberolle al jaren in Dottenijs, in de provincie Henegouwen. Ze heeft nu de Belgische nationaliteit gekregen.



"Na weken wachten ben ik blij te kunnen aankondigen dat ik de Belgische nationaliteit heb verkregen", meldt Norbert-Riberolle. "Op 20 juni zal ik in Waregem aan de start staan van het Belgisch kampioenschap."

"Ik heb altijd met trots de kleuren van mijn geboorteland Frankrijk gedragen. Ik heb ook mijn best gedaan en het beste van mezelf gegeven om die kleuren te eren."

"Ik dank de Franse Wielerfederatie en al haar medewerkers die mij tot vandaag hebben begeleid. Ik heb met hen grote onvergetelijke momenten beleefd."



"Het is met dezelfde trots en inzet dat ik de nieuwe kleuren van mijn adoptieland, België, zal dragen en eren. Dit is een weloverwogen besluit vanwege verschillende redenen van mijn kant, zowel professioneel als persoonlijk."