Red Lion Sebastien Dockier: "Twijfel na Engeland? Neen, eigenlijk niet"

"Het was niet leuk om nog eens te verliezen. Chapeau voor Engeland, dat ons tactisch heel goed geanalyseerd had. We moeten dus ook tegen zulke landen top zijn."

Is er dan geen twijfel in de gelederen gekomen? "Neen, eigenlijk niet. Die indruk heb ik niet. We hebben onder ons niveau gepresteerd, maar we hebben veel beelden bekeken en we hebben gewerkt om als groep weer een stap te zetten."

Dinsdagmiddag spelen de Belgen tegen Rusland. "Ja, het is van moeten. We moeten de Russen altijd kloppen. En veel goals maken zou mooi zijn om iedereen weer vertrouwen te geven. Dat hebben we altijd veel gedaan tegen de kleinere landen."

De Belgische hockeymannen verloren gisteren met 2-1 van Engeland. Hoe kijken ze een dag later terug op die nederlaag? "We hebben veel recht te zetten", vertelt Sebastien Dockier.

Ja, het is van moeten morgen. We moeten de Russen altijd kloppen.

"Niet meer nummer 1? Daar wordt zelfs niet over gesproken"

De vorm van de Red Lions lijkt minder. Is dat zo of niet? Sebastien Dockier: "Het grootste doel is nog altijd Tokio. Dit is een beetje voorbereiding. Gisteren was het minder, Tokio is het eindpunt en daar zijn we nog lang niet."

"We hechten zeker belang aan dit EK, maar als we deze week niet halen wat we willen en in Tokio wel, dan zijn we supertevreden."

"Het was ook niet onze eerste nederlaag, hé. We weten hoe we hier mee moeten omgaan. Er zijn gewoon werkpunten."

"We weten ook dat het niet vanzelf gaat. Het is niet omdat we de beste van de wereld zijn, dat we door zo'n toernooi wandelen. We moeten tegen elk land top zijn."

België is echter zijn 1e plaats op de wereldranglijst kwijt aan Australië. Een teken aan de wand? "Ik heb het toevallig gelezen, er wordt zelfs niet over gesproken. Hopelijk verandert het snel."