Philip Milanov zal zaakje doen op olympische ranking na 6e plek in Turku

In de buurt van zijn nationale record van 67m26 kwam Philip Milanov de voorbije maanden nog niet. Zijn beste prestatie dit seizoen bedraagt 63m85.



Met een worp van 62m19 eindigde Milanov vandaag 6e in Turku (Finland). Geen klinkend resultaat, maar onze landgenoot zal wel stijgen op de olympische ranking. Turku heeft een Golden Label en dus levert de 6e plaats van Milanov bonuspunten op.



Die punten kon Milanov goed gebruiken, want hij was teruggevallen naar de 28e plaats op de olympische ranking. De eerste 32 mogen naar Tokio.



De winst in Turku ging naar wereldkampioen Daniel Stahl. De Zweed leverde met 68m11 een topprestatie af.