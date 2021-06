NBA: ontketende Luka Doncic bijt zijn tanden stuk op de LA Clippers

De serie tussen de LA Clippers en de Dallas Mavericks was de enige confrontatie in de 1e ronde van de play-offs die uitmondde in een beslissende 7e wedstrijd. In de 6 voorafgaande duels had de thuisploeg geen enkele keer kunnen winnen.

Met de rug tegen de muur deden de Clippers dat zondag wel. Dankzij onder meer een sterke Kawhi Leonard (28 punten) won de thuisploeg met 126-111. De Clippers mogen het in de tweede ronde nu opnemen tegen de nummer 1 uit de reguliere competitie, de Utah Jazz.

Voor de Dallas Mavericks zit het seizoen erop na de nederlaag. Sterspeler Luka Doncic deed er nochtans alles aan om zijn team aan de zege te helpen. De jonge Sloveen maakte 46 punten, deelde 14 assists uit en plukte ook 7 rebounds, maar dat volstond niet.

Doncic werd ondanks de nederlaag bejubeld, maar was na afloop streng voor zichzelf. "Ik heb nog niks bewezen. We haalden met mij erbij al twee keer de play-offs, maar we verloren ook al twee keer. Je wordt betaald om te winnen en dat hebben we niet gedaan", bleef hij nuchter.