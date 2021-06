Luis Enrique plukt speler van Grieks strand na coronabesmetting Busquets

In Spanje is de coronabesmetting van Sergio Busquets meer dan een kleine ramp. De Barça-middenvelder is in zelfisolatie gegaan en het is onduidelijk wanneer hij weer beschikbaar zal zijn.



Maar wat als het coronavirus zich al verspreid heeft over de spelersgroep? Bondscoach Luis Enrique neemt het zekere voor het onzekere en heeft 4 nieuwe spelers naar de selectie gehaald voor het geval er nog positieve gevallen komen.



Het gaat om Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia) en Brais Mendez (Celta de Vigo).



Vooral het verhaal van Brais Mendez wordt breed uitgesmeerd in de Spaanse media. De middenvelder was met zijn vriendin aan het genieten op het strand van Mykonos (in Griekenland) toen hij plots een telefoontje kreeg om zo snel mogelijk terug te keren naar Spanje.



Enkele uren later stapte Mendez het vliegtuig op om aan te sluiten bij de spelersgroep.

De 24-jarige Mendez heeft nog maar 1 interland op zijn teller staan: in 2018 kwam hij in actie tegen Bosnië-Herzegovina.



Over exact een week komt Spanje voor het eerst in actie op het EK. Dan staan de Zweden tegenover La Roja. Ook Polen en Slovakije zitten in de groep van de Spanjaarden.