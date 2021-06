Kijktip: Marc Wilmots wist al een jaar dat hij moest opkrassen

Ook 5 jaar geleden begonnen de Rode Duivels als nummer 1 van de wereld aan het EK. Ook toen koesterde de natie hooggespannen verwachtingen. Maar in de kwartfinales liep het fout tegen Wales (3-1).

Marc Wilmots kreeg een storm van kritiek over zich heen en moest opstappen als bondscoach van België.



"Ik ben niet van gisteren. Ik wist al een jaar dat het voorbij was", zegt Wilmots nu in Het EK van de Duivels. "Er deed van alles de ronde bij de bond. Ik had het al lang door."

"Ze hebben er alles aan gedaan om me buiten te krijgen", denkt de voormalige aanvaller. "Het was duidelijk, sommigen bleven me maar aanvallen."

"Alles tot die ene match reduceren, vind ik schandalig", wil Wilmots nog kwijt. "Een beetje respect voor wat we opgebouwd hadden, was op zijn plaats geweest. Mijn land had een ploeg om trots op te zijn."