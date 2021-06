Duitsland legt er 7 in het mandje, Neuer houdt de 0 niet in jubileummatch

Müller is het scoren voor Duitsland nog niet verleerd

Bondscoach Joachim Löw kon vanavond weer rekenen op de Duitse Champions League-finalisten, die nog maar recent kwamen aansluiten bij de spelergroep.



Met elk een doelpunt toonden Gündogan en Werner dat ze goed hersteld zijn van die finale van 9 dagen geleden. Ook Chelsea-middenvelder Havertz had op het lijstje van doelpuntenmakers kunnen staan, maar zijn goal werd geofficialiseerd als een owngoal van de Letse doelman Ozols.



"Oude krijger" Thomas Müller toonde dat hij het scoren nog niet verleerd was voor de nationale ploeg met een binnentikker. Ook Gosens, Gnabry en Sané pikten hun goaltje mee.



Doelwachter Manuel Neuer vierde tegen Letland zijn 100e match voor Die Mannschaft. De 0 houden lukte niet tegen de 138e van de FIFA-ranking.

In groep F staat Duitsland over 8 dagen oog in oog met topfavoriet Frankrijk. Daarna volgen nog duels met Portugal en Hongarije.