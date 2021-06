De winnaars en de verliezers van de klapbandenrace in Bakoe

De 6e race in het Formule 1-kampioenschap is uitgedraaid op een spektakelstuk. Wie profiteerde van de chaos in de straten van Bakoe. Wie niet?

De winnaars:

Sergio Pérez (Red Bull): eerste

De ervaren Mexicaan Sergio Pérez heeft even moeten wennen aan zijn nieuwe auto, maar gisteren had hij prijs. Zijn eerste podium voor Red Bull was er meteen een op het hoogste schavot. Teambaas Christian Horner was in zijn nopjes met de prestatie. "Momenteel overtreft "Checo" onze verwachtingen", sprak hij. "Niet alleen staat hij nu op de 3e plaats in het WK, tijdens de race stopte hij ook nog eens Lewis Hamilton knap af."

Sebastian Vettel (Aston Martin): tweede

Ook Sebastian Vettel was in zijn nopjes. De 4-voudige wereldkampioen piloteerde zijn nieuwe auto naar de 2e plaats in de hoofdstad van Azerbeidzjan. En dat na een teleurstellende 11e chrono in de kwalificaties. "Ik ben in de 7e hemel", reageerde de 33-jarige coureur achteraf. "Toen we hier aankwamen, hadden we dit niet verwacht. Een grote opsteker voor het team na een moeilijk seizoensbegin."

Max Verstappen (Red Bull): WK-leider

Na 6 races blijft Max Verstappen leider in het Formule 1-kampioenschap. Niet dat hij daar in eerste instantie blij mee was (lees voort hieronder).

De verliezers:

Max Verstappen (Red Bull): 18e

De eerste plaats in de WK-stand is een pleister op de wonde voor Max Verstappen. De Red Bull-rijder had veel liever de race gewonnen in Bakoe en de kloof met Lewis Hamilton uitgediept. Een klapband - bij 300 km/u! - deed Verstappen de das om toen hij op kop reed. "Soms is dit echt een klotesport", baalde hij als een stekker.

Lewis Hamilton (Mercedes): 15e

Gelukkig voor Max Verstappen ging Lewis Hamilton nog in de fout. De 7-voudige wereldkampioen kapseisde toen hij rechtdoor ging. Een beginnersfout? Zo leek het, maar achteraf kwam Hamilton met een andere uitleg. De ervaren Brit had een verkeerd knopje ingeduwd waardoor zijn remmen niet reageerden zoals ze moesten reageren. "Ik had geen idee dat ik de "magische" schakelaar had aangeraakt", zei Hamilton.

Mercedes: geen top 10

Voor het team van Lewis Hamilton werd Bakoe een afknapper. Mercedes eindigde niet in de punten (lees: in de top 10). Hamilton werd 15e, Bottas 12e.

Ook in de straten van Monaco zette Mercedes geen vijfsterrenprestatie neer. Meer dan 7 punten sprokkelde de wereldkampioen de voorbije races niet. "Onaanvaardbaar", foeterde teambaas Toto Wolff. "In Monaco was onze auto niet competitief. Punt." "Ook in Bakoe hebben we ons A-spel niet kunnen opvoeren. Pijnlijk en hoog tijd om weer foutloos te presteren." Gelukkig voor Mercedes staan er de komende weken geen straatraces op het programma. Met Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië keert de Formule 1 terug naar de klassieke circuits.

Pirelli: klapbanden bij 300 km/u

Zowel Max Verstappen (Red Bull) als Lance Stroll (Aston Martin) vielen uit na een klapband bij hoge snelheid. Telkens sprong de linkerachterband. "Een zaak die we overduidelijk moeten onderzoeken", stelt de Italiaanse fabrikant. "Wat we nu al kunnen zeggen is dat de rechter- het zwaarder te verduren kreeg dan de linkerachterband." Een kwestie van slijtage was het niet, denkt Pirelli. De bandenleverancier denkt eerder aan achtergebleven brokstukjes op het circuit. "We kunnen niet uitsluiten dat de schade veroorzaakt is door externe factoren. In een band van Lewis Hamilton hebben we een diepe snede gevonden. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren", begrijpt Pirelli.

