De Sporza EK-Pronostiek: toon dat jij de grootste voetbalkenner bent

Gedaan met sukkelen in Excel

Een pronostiek onder vrienden of collega’s is altijd gesukkel met Excel-bestanden, verfrommelde papiertjes of bierkaartjes. Maar daar hebben we met Sporza iets op gevonden: ‘De Grote Sporza EK-Pronostiek’.

Je competitie een naam geven, vrienden uitnodigen en je voorspellingen invullen: meer moet je niet doen. Het klassement van je competitie houden wij automatisch en live bij, zodat jij meer tijd hebt om naar het voetbal te kijken.