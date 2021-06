De roots van Roberto Martinez: "De perfecte jongen van Balaguer"

De man die de Rode Duivels naar de Europese titel moet leiden, is Roberto Martinez. Sportweekend ging op zoek naar de roots van de eeuwige positivo, intussen al 5 jaar bondscoach van de Belgen. En vond die in het Catalaanse stadje Balaguer. Sportweekend sprak er met vrienden en familie over zijn jeugd. En die draaide om 1 ding: voetbal.

Roberto Martinez werd geboren en groeide op in Balaguer, anderhalf uur ten westen van Barcelona. Het stadje telt 17.000 inwoners en de lokale voetbalploeg speelt in de Spaanse 4e klasse. De zus van Roberto Martinez, Antonieta, woont er nu nog en vertelt liefdevol: “Mijn broer was heel gelukkig in Balaguer. Hij was een perfecte jongen. En dat zeg ik niet omdat ik zijn zus ben. Hij was een gedisciplineerde jongen, hij studeerde goed en speelde graag.” Ook toen al zat in Martinez die goedlachse en optimistische man die we nu kennen: “Hij hield van het leven en als kind genoot hij ook van ieder moment in zijn leven.” “Roberto was een goede student, maar ook veeleisend voor zichzelf. Hij haalde al veel uit zijn leven dankzij zijn doorzettingsvermogen.”

Ex-ploegmaat: "Roberto speelde als kind elke dag met de bal"

Over naar het voetbal, of beter de voetbal. Andreu Martinez speelde vroeger samen met onze bondscoach bij CF Balaguer, Sportweekend ontmoette hem in de tribune van het Estadio Municipal: “Mijn eerste herinneringen aan Roberto Martinez zijn die van een klein mannetje in dit stadion met een bal die groter was dan hij. Hij speelde elke dag met de bal.” Op zijn 16e liet Martinez zijn familie achter om het te proberen maken als voetballer in Zaragoza. Zo kon hij het opnemen tegen de topjeugdspelers van zijn generatie, zoals onder meer Jordi Cruijff, de zoon van, bij Barcelona. Martinez’ jeugdvriend Carlos Roiger herinnert het zich nog goed: “Hij is naar Zaragoza getrokken om te slagen. Het stond op voorhand vast dat het daar zou lukken, want hij is een heel gedreven persoon. Wanneer hij een doel voor ogen heeft, maakt hij het waar.” (lees voort onder foto's)

Bij de jeugd van Balaguer.

Roberto Martinez dekt Jordi Cruijff.

Uiteindelijk zou Martinez als speler niet verder geraken dan de 2e en 3e klasse in Engeland en de 1e klasse in Schotland. Als trainer deed hij het beter: met Wigan won hij de FA Cup en hij leidde Everton (met Lukaku, foto) naar de 5e plaats in de Premier League.

Roiger verklaart het succes van de trainer: “Roberto is heel empathisch, hij heeft niet veel tijd nodig om tot een speler door te dringen. Zo gauw hij weet welke persoon er achter de speler schuilt, weet hij als geen ander een hechte groep te smeden van personen of spelers.”

"Balaguer supportert voor Martinez en België"

In Balaguer volgen ze Martinez’ carrière nog altijd, ze zijn er trots dat hij bondscoach is van de nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst. “We hebben tijdens het WK gezien dat men Roberto hier nog niet vergeten is”, getuigt zijn zus. “Wat niet vanzelfsprekend is, wanneer je op je 16e je stad verlaat.” Martinez, die in 2009 trouwde met een Schotse, wordt 2 dagen na de EK-finale van 11 juli 48 jaar. “De inwoners hier hebben heel positief gereageerd. Er werd een groot scherm geïnstalleerd om naar de laatste WK-wedstrijden te kijken.” Eén ding trekt de lokale fans nog extra aan: "België is een klein land, net als Catalonië. Dat maakt het makkelijk om een ploeg te steunen”, verklaart burgemeester Jordi Ignasi Vidal van Balaguer.

De hele stad hoopt nu op een goed resultaat op Euro 2020. Want na de nederlaag tegen Frankrijk op het WK heeft Martinez afgezien, weet zijn zus. “Dat deed hem heel veel pijn, maar hij bleef ook heel optimistisch. Hij

probeert zich enkel op het positieve te concentreren. Hij ziet het glas eerder half vol dan half leeg.” Een waarheid als een koe, zoals de Belgische voetbalfans zelf mocht ontdekken.