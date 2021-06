Blijft Nmecha bij Anderlecht? "Dat wordt moeilijker door zijn prestaties op EK U21"

De Roeck: "Anderlecht gaf Nmecha het vertrouwen dat hij nodig had"

"Op het einde van het seizoen zag je dat Lukas nog heel veel vertrouwen had. Hij heeft ook nog 4 goals gemaakt in de Champions Play-offs."

"Lukas is een talentvolle jongen die nooit echt in de juiste omgeving is terechtgekomen. Bij Anderlecht had hij wel meteen dat goede gevoel."

Een jaar geleden kwam Nmecha aan in Anderlecht, dat de 22-jarige spits huurt van Manchester City . "We wisten van bij zijn City-periode wat zijn kwaliteiten waren."

"Dat City zijn contract niet wil verlengen speelt niet in de kaart van RSCA"

Is Nmecha Anderlecht stilaan ontgroeid? "Voor zijn persoonlijke ontwikkeling is het beter dat hij nog een jaartje bij Anderlecht blijft", zegt De Roeck. "Hij blijft dan in zijn vertrouwd nest en hij weet dat de club 100 procent in hem gelooft."

"Lukas merkt ook dat Anderlecht zich als club in positieve zin aan het ontwikkelen is. Hij kan daar deel van uitmaken."

De Roeck ziet nog een extra reden om bij Anderlecht te blijven. "Het 2e jaar is altijd het moeilijkste jaar omdat je dan moet bevestigen. Maar als het lukt om te bevestigen, dan zullen de mogelijkheden nog veel groter zijn voor hem."

Door zijn 4 goals op het EK U21 zal Nmecha's marktwaarde enorm toegenomen zijn. "City zag hem vooral als een investering en zij zullen nu misschien willen cashen. Dat City zijn contract niet wil verlengen, speelt niet in de kaart van Anderlecht", weet De Roeck.

"De vraag is of Anderlecht die financiële inspanning wil leveren voor Nmecha. Maar door de prestaties van de voorbije weken is dat misschien moeilijker en moeilijker geworden."