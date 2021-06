Batshuayi draait nieuwe film, 50 kinderen gaan België-Kroatië nooit vergeten

Als het ooit niet meer lukt in het voetbal, dan is een job in de media misschien wel iets voor Michy Batshuayi.

De mediagenieke en immer opgewekte aanvaller liet zich zondagavond na de interland tussen België en Kroatië weer van zijn beste kant zien door eventjes een cameraman te vervangen.

"Nieuwe Batsman-film komt eraan", liet Batshuayi achteraf weten op Twitter. En: "Huur een man in die beide kan (voetballen en filmen, red)."