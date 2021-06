"Als bondscoach Witsel even belangrijk maakt als Kanté zijn we van het padje af"

De 100e aflevering van onze podcast De Tribune verdiende vuurwerk en daarvoor zorgden Filip Joos en Wim De Coninck. Zo spatte een verhaal over Engeland-aanvoerder Jordan Henderson uit elkaar tot een analyse over het belang van Axel Witsel op het middenveld bij de Rode Duivels.

Download de podcast van De Tribune

"Te veel aandacht voor Axel Witsel"

Ondanks een zware blessure nam bondscoach Roberto Martinez Axel Witsel op in zijn selectie van 26 spelers. Dat was een verdedigbare keuze gezien de drie extra spelers die elk land mag meenemen, maar Filip Joos begrijpt niet dat het voortdurend over Witsel blijft gaan nog voor hij fit is. "Ik verbaas me over de manier waarop de bondscoach communiceert over Axel Witsel", zei Joos. "Ik vind dat er te veel aandacht aan hem wordt gegeven. Als coach zou ik het niet doen om een afwezige zo belangrijk te maken." "De eerste twee matchen gaat Leander Dendoncker toch spelen? Hoe moet die jongen zich voelen? Ik vond dat Dendoncker tegen Kroatië echt goed speelde. Ik heb niet het idee dat het goed is om nu al te zeggen dat Witsel in de ploeg komt voor match drie. Wacht daarmee."

Hoe moet Dendoncker zich voelen? Ik vond dat hij tegen Kroatië echt goed speelde.

"Ik las dat Martinez Witsel vergeleek met Ngolo Kanté. Dan zijn we toch van het padje? Als je Kanté mist, dan mag je als bondscoach zeggen dat je echt iemand mist. Maar zelfs dan zou Didier Deschamps dat niet doen."

"De situatie rond Eden Hazard is net hetzelfde. De beste positie van Yannick Ferreira Carrasco is de positie van Eden Hazard. Ik draag Hazard in mijn hart, want hij heeft me geweldige voetbalmomenten bezorgd, maar op dit moment heeft Hazard het nog niet. Zijn invalbeurt tegen Kroatië was alles wat hij niet is. Samengevat: gewoon slecht."

"Hoe je moet omgaan met Witsel en Hazard is echt een dilemma. Ik snap het ergens gezien hun verleden en het feit dat ze op 85 procent ook al echt goed zijn. Maar als dit passeert, dan hebben de Rode Duivels echt een brave groep. Er komt nog bij dat als Hazard start, zijn broer Thorgan niet start."

"De vista van Tielemans, die Lukaku liet uitblinken"

Filip Joos vergelijkt de situatie van Hazard en Witsel met die van Sergio Ramos bij Spanje. Ramos is de aanvoerder en icoon van La Roja, maar werd toch thuisgelaten omdat hij in 2021 door blessures nauwelijks speelde. "Hazard en Witsel thuislaten is een optie die verdedigbaar was. Ik begrijp wel dat Roberto Martinez het niet doet. Een jaar geleden had je iemand gek verklaard die zei om die twee thuis te laten, maar na wat dit seizoen gebeurd is..." "Luis Enrique (bondscoach van Spanje) had ze thuisgelaten. Het is een duivels dilemma."

Elke keer dat Lukaku de bal kon krijgen, kreeg hij de bal van Tielemans. Dat moet je met Lukaku doen, hem in de match houden.