Yellow Tigers trekken hoogvorm door en kloppen olympisch kampioen China

De Yellow Tigers zijn in uitstekende doen. Ze wonnen in week 2 van de Nations League al tegen de Dominicaanse Republiek, Polen en Zuid-Korea en in week 3 ging ook China voor de bijl. De Belgen hadden daar opnieuw vijf sets voor nodig.

De Tigers deden het zonder hoofdaanvalster Kaja Grobelna, die geblesseerd is aan de buikspieren. De eerste set ging nog duidelijk naar de Chinezen, maar in set 2 was het erg spannend. Na 37 minuten volleyballen trok België het laken naar zich toe.

De partij draaide, net als de 3 vorige matchen van de Belgen, uit op een vijfsetter. En in die beslissende set gaven de Tigers de stunt niet meer uit handen.

In de stand rukt België op naar een voorlopige 6e plaats. De top vier na de groepsfase stoot door naar de finaleronde. Morgen nemen de Yellow Tigers het op tegen Brazilië.