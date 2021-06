Wiebes troeft D'hoore af in sprint in Dwars door de Westhoek

Zes vluchters, onder wie veldrijdster Annemarie Worst, deden een verwoede poging om een massasprint te voorkomen in Boezinge. Maar ze konden niet uit de greep van het peloton blijven. In de laatste plaatselijke ronde kwam alles weer samen.

SD Worx zette alles in op Amy Pieters en Jolien D'hoore, die na dit seizoen haar fiets aan de haak hangt, maar het duo kon Lorena Wiebes niet tegenhouden. De kopvrouw van Team DSM was te sterk in de laatste rechte lijn. Barbara Guarischi vergezelde Wiebes en D'hoore op het podium.