Van der Plaetsen: "Ik ga niet naar Tokio om de toerist uit te hangen"

“Mijn hele seizoen stond tot nu toe in het teken van die kwalifciatie”, vertelt Van der Plaetsen een week na Götzis. “Er valt nu echt een last van mijn schouders. Ik haalde bovendien een mooie score. Dan weet je dat je ook in Tokio goed in vorm zal zijn. Ik trek niet naar daar om toerist uit te hangen.”

“Ik had een heel stabiel weekend in Götzis”, vertelt de Europese kampioen van 2016. “De 100 meter, waar ik normaal altijd wat sukkel om mijn ritme te vinden, was meteen goed. Ook het verspringen lukte vlot en dan zat ik onmiddellijk in de flow."

"Bij het polsstokspringen stond er heel wat wind en had ik het wat lastiger, mijn stressniveau was toen wel hoog. Maar ik heb op geen enkel moment getwijfeld."

Van der Plaetsen blijft ook kritisch voor zichzelf. “Vooral in de werpnummers kan ik nog vooruitgang boeken. In het kogelstoten bijvoorbeeld ben ik twee jaar geleden van techniek veranderd. Dat werpt zeker zijn vruchten af op training, maar op wedstrijd is het soms nog lastig. Ik wil het soms te veel forceren. Dus ik weet waaraan ik zal werken voor Tokio."