Remco Evenepoel komt ook aan de start van de Ronde van België

Na zijn val en opgave in de Ronde van Italië kreeg Remco Evenepoel 11 dagen om te bekomen van zijn debuut in een grote ronde. In de Elfstedenronde waagde hij zich vandaag weer in het peloton, met succes. Hij sleurde meermaals op kop van het peloton.

"Het gevoel vandaag was weer goed, beter dan in de tweede week in de Giro", zei hij achteraf. "Dat is toch een teken dat ik goed hersteld ben en dat ik wat frisheid heb kunnen ophalen."



Na een geslaagde test was het gemakkelijker voor Deceuninck-Quick Step om de knoop over zijn verdere programma door te hakken. Evenepoel komt vanaf woensdag ook aan de start van de Ronde van België (9-13 juni), de rittenkoers die hij in 2019 al eens won.

Hij verkiest de Baloise Belgium Tour boven een hoogtestage om meer wedstrijdritme op te doen. Volgende week rijdt hij dan ook nog het BK tijdrijden en daarna nog het BK op de weg. In Tokio is hij een van de speerpunten voor de olympische tijd- en wegrit.