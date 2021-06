Red Dragons sluiten poule in Golden League af met ruime zege tegen Spanje

De Belgen organiseren de Final Four in de Golden League later deze maand en hebben tegen Spanje in elk geval nog eens vertrouwen getankt. In de eerste set ging het lange tijd gelijk op, maar in het slot staken de Red Dragons een tandje bij.

In set twee was het verschil groter, maar de Belgen hadden daarna nog geen gewonnen spel. De Spanjaarden kwamen in de derde set nog sterk opzetten en hadden zelfs enkele setpunten. België bleef kalm en haalde zo de partij in minder dan anderhalf uur binnen.