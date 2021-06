Rani Rosius eindigt 7e in eerste krachtmeting met grote kanonnen

Rosius: "Ik was niet geïntimideerd"

De winst ging naar de Britse Dina Asher-Smith in 10"92, voor de Nigeriaanse Blessing Okagbare (11"02). De Nederlandse sprintbom Dafne Schippers eindigde 4e in 11"15. Rani Rosius kwam als 7e binnen in 11"44. Elf honderdste seconde boven haar persoonlijk record.

2 weken geleden verbeterde Rani Rosius haar persoonlijk record op de 100 meter van 11"39 naar 11"33. Van de Belgische atletes liep enkel Kim Gevaert (11"04) ooit sneller. In Hengelo mocht de 21-jarige Rosius zich voor het eerst in haar carrière meten met de wereldtop.

"Toen ik ze bij de start zag wegvliegen dacht ik wel: "Doei, ik loop wel mijn eigen race." Mijn start was niet goed, maar 11"44 is zeker niet slecht."

"Ik ben er goed in geslaagd om rustig te blijven en ik was niet geïntimideerd", vertelde Rosius na afloop.

Bolingo wint 400 meter, Broeders en Crestan leveren hun beste prestatie in 2021

Ook Cynthia Bolingo was vandaag aan het werk in Hengelo. Afgelopen dinsdag liep ze nog het Belgisch record op de 400 meter van de tabellen met een chrono van 50"75.



Vandaag etaleerde ze opnieuw haar uitstekende conditie. Bolingo won de baanronde in Hengelo in 51"16. Onder meer thuisloopster Lieke Klaver eindigde achter onze landgenote.

In het polsstokspringen werd Ben Broeders 6e met 5m62, zijn beste prestatie dit seizoen. Het Belgisch record van Broeders bedraagt 5m80.



Thomas Carmoy moest in het hoogspringen vrede nemen met 2m20, terwijl zijn persoonlijk record op 2m27 staat. Het leverde hem wel nog een 6e plaats op.



Op de 800 meter finishte Eliott Crestan als 8e in 1'48"15, zijn persoonlijk record staat op 1'46"16. Elise Vanderelst deed er 2'03"18 over bij de vrouwen.

Ismael Debjani werd 5e op de 1.500 meter in 3'36"01. Zijn beste chrono van het jaar. Isaac Kimeli beleefde een offday en kwam binnen in 3'45"50.

Op de 400 meter horden zette Paulien Couckuyt een tijd neer van 56"70. Anne Zagré eindigde 7e op de 100 meter horden in 13"22.