Portugees Oliveira verrast favorieten in MotoGP, Marquez gaat onderuit

WK-leider Fabio Quartararo begon in polepositie aan de GP van Catalonië, maar kwam uiteindelijk als 3e over de streep. De Fransman kreeg nog een tijdstraf van 3 seconden, waardoor hij zakte naar de 4e plaats.



In de spits van de race snelde de Portugees Miguel Oliveira (KTM) naar zijn 1e zege van het seizoen. Hij kon nog net de Fransman Zarco afhouden (op 0"175). Jack Miller vervolledigde het podium.



Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez kon geen hoge ogen gooien in eigen land. In de 10e bocht ging de Spanjaard onderuit. De 19e plek was zijn lot.

In het WK-klassement ziet Quartararo zijn landgenoot Zarco naderen tot op 17 punten. De volgende manche is op 20 juni op de Sachsenring in Duitsland.