Philip Mestdagh maakt EK-selectie bekend: Laure Resimont valt af

Eerder deze week raakte al bekend dat Ann Wauters er met het oog op de Olympische Spelen in Tokio niet bij zal zijn op het EK.



Becky Massey en Elise Ramette, die ook op de invallerslijst staan, deden in de voorbije oefenduels tegen Nigeria en Europees kampioen Spanje al niet mee.



Komende donderdag en zaterdag spelen de Cats in Kortrijk hun laatste 2 oefenwedstrijden voor het EK tegen Griekenland.



Het EK basketbal vindt van 17 tot en met 27 juni plaats in Straatsburg en Valencia. België zit in een groep met Turkije, Slovenië en Bosnië-Herzegovina.