Nederlanders trekken met flinke dosis sarcasme naar het EK: "We komen tot de 8e finale"

De eerste strofe en het refrein:

Zeven lange jaren was Oranje er niet bij

De Zweden en Bulgaren, die waren minder slecht dan wij

En ondanks alle kansen werd het keer op keer verknald

Met Vincent "facking" Janssen en Jaïro Riedewald

Maar in de tunnel schijnt weer licht (ja, ja)

Want die subtop, ja die is in ziiicht

Oh, we komen tot de achtste finale



't is absoluut het maximale

Dit is ons niveau

En dat is wel prima zo

Ja, we komen tot de achtste finale

't is absoluut wel even balen

Maar niks aan te doen

En België wordt kampioen