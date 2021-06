Michel Wuyts over Chris Froome: "Als de hoop medelijden wordt, moet je stoppen"

Wie is Mark Padoen?

Een van de revelaties in de Dauphiné was uiteraard Mark Padoen met twee etappezeges dit weekend. "Hij is opgeleid in Italië en heeft daar wel wat dingen laten zien in grote Italiaanse beloftekoersen."



"Als jonge prof heeft hij meteen zijn stempel gedrukt door in de Adriatica Ionica Race te winnen op Tre Cime di Lavaredo. Maar hij toonde daarna geen constante in zijn prestaties." "Ik heb hem voor het eerst bezig gezien in de Vuelta van 2018, waar ik zelf commentaar gaf. Toen dacht ik meteen: "Wauw! Als die jongen doorgroeit, dan zullen we daar nog fantastische dingen van zien." "Ik ben blij dat die prestaties daar nu plots zijn. Het gevaar is nu dat je meteen een verwachtingspatroon creëert en zegt dat hij zal meedoen voor een klassement in de Tour. Dan zeg ik: "Er is niks dat daarop wijst.""



"Maar zoals Marc Hirschi gaan voor ritzeges in de Tour, daar geloof ik nu wel al in."

Kan Richie Porte meedoen voor de zege in de Tour?

Richie Porte kroonde (Ineos-Grenadiers) zich tot eindwinnaar van de Dauphiné. Vorig jaar stond hij als 3e op het Tour-podium. Wat mogen we dit jaar van hem verwachten in de Tour?



"Porte heeft zelf gezegd dat hij weet waar zijn limieten liggen. Hij wil er in de Tour staan voor zijn ploegmaten. Dat zal in de eerste plaats voor Thomas zijn, maar ook voor Carapaz." "We zullen nog meer klaarheid zien in de Ronde van Zwitserland. Maar toch kan je je beter niet vastpinnen op wat je gezien hebt in de Dauphiné en in Zwitserland. Pogacars ploegleider Allan Peiper zegt: "In Brest, bij de Tour-start, staan de tellers weer op 0.""

Moet Froome wel meedoen aan de Tour?

Tijdens de Dauphiné werd Chris Froome (Israel Start-Up Nation) meestal snel in de problemen gemeld. In het eindklassement kreeg de viervoudige Tour-winnaar bijna 42 minuten aangesmeerd.



Moet Froome straks wel afzakken naar de Tour? "Hij zal wel meedoen. Froome is nog altijd het uithangbord, ook al ziet dat er alsmaar schraler uit en gaat de verf er alsmaar meer af." "Froome zit zelf in de commissie die zal beslissen over zijn Tour-deelname. Hij zal dan wel voor zichzelf opkomen en zeggen dat hij voor ploegkapitein zal spelen." "Het verwachtingspatroon naar Froome toe moet 0 zijn. Ik denk dat hij zichzelf in de Tour nog meer de kans moet gunnen om in de Tour nog wat meer naar zijn vorm te zoeken. Dan kan hij later deze zomer iets uitrichten in de Vuelta."



Als die vorm niet groeit, zal Froome het dan nog lang volhouden? "Als de hoop medelijden wordt, dan moet je stoppen. En daar is hij niet veraf."



Is Colbrelli een kandidaat voor de groene Tour?

Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) won de groene trui in de Dauphiné dankzij een ritzege en 3 tweede plaatsen. Kan de Italiaan ook in de Tour voor de groene trui strijden?



"Ik zeg daar geen neen op. Maar als hij zich moet meten met de grote sprintkanonnen, inclusief Wout van Aert, dan zeg ik neen."



"Colbrelli kan verduiveld goed heuvels op. Hij is als Italiaan grootgebracht in de heuvels." "Met het vertrouwen dat hij heeft opgedaan in de Dauphiné, zeg ik: "Sonny, ga in de clinch met Sagan. Gun ons ook daar wat spankracht.""

Zal Van Aert top zijn tegen de Tour-start?

Wout van Aert mist de voorbereidingskoersen op de Tour door een blindedarmontsteking. Zal hij tegen de Tour-start in topvorm zijn?



"Dat zal nipt zijn. Wat heeft die jongen al allemaal aan de hand gehad?" "Door die blindedarmonsteking heeft Van Aert noodgedwongen wat meer moeten rusten. Dat komt hem misschien goed uit in het verdere verloop van de Tour." "Maar ik had op hem gehoopt in de aanvang van de Tour. Met een aantal sprintersetappes op een lastig parcours in Bretagne en daarna een tijdrit op dag 5 dacht ik: "Van Aert zal de gele trui pakken." Nu staan daar vraagtekens achter." "Misschien komt dit hem wel goed uit voor Tokio. Op voorwaarde dat iedereen bij Jumbo-Visma zijn rol vervult voor Roglic. Ze zullen er in de bergen allemaal moeten staan om Van Aert daar wat rust te gunnen."