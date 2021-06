Mark Cavendish: "Tim Merlier is momenteel de beste sprinter die er is"

"Blij dat ik niet op 10 meter van Merlier ben geëindigd"

Een finishfoto moest duidelijkheid brengen over de zege in de Elfstedenronde. Merlier was uiteindelijk een mooie banddikte sneller dan Cavendish.



"Toen ik over de streep kwam, wist ik wel dat ik 2e was. Maar je weet nooit. In Turkije won ik ook een rit toen ik dacht dat ik eigenlijk 2e was", vertelt Cavendish.

"De laatste kilometers waren echt chaotisch. 1 renner van Jumbo-Visma had als taak om mij uit positie te rijden. Die renner zat niet in de buurt van zijn kopman Dylan Groenewegen."

"Wij zaten als ploeg in het midden van het peloton. Ik had liever langs één van beide kanten van de weg gezeten."

"Uiteindelijk verloor ik ook nog het wiel van Michael (Mørkøv). Maar toen zag ik Ackermann met Selig bij zich. Dat leek me het perfecte spoor, maar ze wachtten wat lang om aan te gaan."

In de slotmeters kwam Cavendish nog dicht bij Merlier. "Maar de aankomstlijn naderde sneller dan dat ik naderde op Merlier."