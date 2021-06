Kickboksen en muaythai krijgen meer Vlaams geld

Het aanbod en de kwaliteit van de werking kan zo versterkt worden, legt de minister uit. "Het is niet alleen een symbolische erkenning: het zal ook in de praktijk een reëel verschil maken voor de verdere professionalisering van de sport."

Kickboksen en muaythai worden in de praktijk vaak in dezelfde sportclubs aangeboden. Muaythai is een variant van het kickboksen waarbij risicovechtsporters ook gebruik maken van elleboog- en knietechnieken.

Muaythai-kickboksen wordt internationaal erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en groeide de afgelopen jaren in populariteit en in ledenaantal.

Er zijn ondertussen al 171 muaythai-kickboksclubs met meer dan 9.000 leden in Vlaanderen en Brussel. VKBM²O is de federatie die deze sporten in Vlaanderen aanbiedt en die een pioniersrol opneemt op gebied van gezond en ethisch verantwoord sporten.