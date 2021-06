Dumoulin genoot van rentree: "Een beetje zoals een eerste schooldag"

Dumoulin had 32 seconden meer nodig dan ritwinnaar Stefan Küng over een tijdrit van 10,9 kilometer in Zwitserland, goed voor de 16e plek. Niet slecht voor zijn eerste wedstrijd na een bezinningsperiode van 221 dagen.

"Het was wel oké, maar ik moet nog iets beter worden", zei de Nederlander. "Ik merkte in het tweede deel van de tijdrit dat ik de power niet meer had. Het gevoel was goed, maar op het einde kwam ik wat tekort. Ik zakte een beetje weg. Dat is logisch, denk ik."

"Het was ook weer wat wennen aan de wielen en de banden, maar ik ben voluit proberen te gaan. Ik ben nog niet op mijn best, maar dat had ik ook nog niet verwacht. Ik ben gewoon blij dat ik terug ben en ik geniet opnieuw van het koersen."

"Ik was wel wat nerveus vanochtend. Het was mooi om er weer bij te zijn, maar het was ook een spannende dag, een beetje zoals een eerste schooldag. Ik startte niet met grootse verwachtingen. Ik eindig vrij dicht en dit geeft me de kans om er op voort te werken."

"Ik wil op mijn best zijn op de Olympische Spelen, voor de tijdrit. De voorbereiding voor de Ronde van Zwitserland was kort, dat wist ik wel. Deze week wil ik gebruiken om af te zien, een stap vooruit te zetten en enkele verbeterpunten te ontdekken."