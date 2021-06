Bondscoach Martinez: "Ik had niet het gevoel dat het een oefeninterland was"

"We maakten niet genoeg goals in verhouding met onze kansen"

De defensie van de Rode Duivels kreeg na Griekenland kritiek te slikken. Tegen Kroatië hielden en Courtois en de verdediging de 0.

"Ik had niet het gevoel dat we vandaag een vriendschappelijke match speelden. We speelden met de intentie alsof het een wedstrijd met inzet was. Dat maakt een groot verschil in de verdediging: er is meer concentratie en de communicatie is beter", legt Martinez uit.

"Tegen Kroatië zag ik een team dat klaar is om met intensiteit en de juiste mentaliteit te spelen. Tegen Griekenland waren we 40 minuten goed, de rest van de match waren we soft."



"Vanavond hebben we een match gespeeld tegen een goede tegenstander. En we zijn erin geslaagd om de Kroaten af te stoppen."



"Het was een goede oefening voor het EK. Maar we moeten blijven progressie maken."

Martinez had ook nog een punt van kritiek. "We maakten niet genoeg goals in verhouding met de kansen die we hebben."