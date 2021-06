Red Flame Julie Biesmans verovert eerste beker met PSV

De bekerfinale werd gekleurd door een wel heel opvallende strafschopfase. Janou Levels (PSV) dacht dat ze handspel had gezien, stak haar arm in de lucht om de scheidsrechter erop te wijzen en kreeg de bal vervolgens zelf tegen de arm.

ADO Den Haag nam het merkwaardige cadeautje echter niet aan. Gwyneth Hendriks kreeg de penalty niet voorbij doelvrouw Sari van Veenendaal.

7 minuten later was het wel raak aan de overzijde. Joëlle Smits kopte de winnende treffer binnen, Red Flame Julie Biesmans mocht mee juichen. Voor PSV was het de eerste beker uit de clubgeschiedenis. In de competitie eindigden ze als 2e achter kampioen Twente.