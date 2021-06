Peter Genyn breidt EK-collectie uit met zilveren medaille op 100 meter

Peter Genyn stond op de slotdag van het Europees kampioenschap in Bydgoszcz (Polen) met veel ambitie aan de start van de 100 meter rolstoelsprint nadat hij eerder deze week zijn rivaal Toni Piispanen had geklopt op de 200 meter. Piispanen is wel de regerende wereldkampioen op de 100 meter.

Piispanen schoot het best uit de startblokken en in de eerste tien meters moest

Genyn ook enkele keren bijsturen. De sterke Fin bouwde zijn voorsprong uit. Die kon hij behouden en Piispanen kwam afgetekend als eerste over de finish, in een kampioenschapsrecord: 20"10. Genyn pakte het zilver (20"72), de Portugees Helder Mestre werd derde (24"03).

“Toni was heel sterk en rijdt sinds 2019 al erg goed op de 100 meter. Ook in Tokio zal hij er staan op de twee nummers”, zegt Peter Genyn, die teleurgesteld was na zijn wedstrijd.

“Ik ben ontgoocheld over mijn race. Bij mijn eerste slagen schoof ik door op het moment dat ik op mijn hoepels sloeg en toen was het kalf al verdronken. Het weer is hier heel variabel en misschien reed ik vandaag niet met de juiste soort hars op mijn handschoenen.”