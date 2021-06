Ook het dubbelspel in Parijs brengt Joachim Gérard geen geluk

De Waals-Brabander kende gisteren ook al geen succes in het enkelspel, waarin hij in de eerste ronde (kwartfinales) verloor na 1 uur en 34 minuten met 6-1 en 6-4 van de Brit Alfie Hewett. De wedstrijd was een heruitgave van de finale van vorig jaar, toen de Brit eveneens aan het langste eind trok.

Eerder dit jaar won Gérard op de Australian Open wel zijn eerste grandslamtitel in het enkelspel. In het dubbel was Gérard al vier keer de beste op een grandslam (Australian Open 2017 en 2019, Roland Garros 2014 en Wimbledon 2019).