Max Verstappen parkeert auto tegen muur tijdens 3e vrije training in Bakoe

In bocht 15 liep het plots mis. In het stratencircuit van Bakoe verkeek Max Verstappen zich, net als Charles Leclerc een dag eerder, in de lastige draai. De Nederlander kon niet meer verder en moest een punt zetten achter zijn oefensessie.

Door de crash was de wielophanging van de bolide stuk. Een euvel dat voor de kwalifcaties vanmiddag om 14 uur verholpen zou moeten zijn. Tijdens de eerste en tweede vrije training in Bakoe reed Verstappen overigens de 1e en 2e snelste tijd.

In de derde oefensessie is de Fransman Pierre Gasly voorlopig de snelste.