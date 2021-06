Kevin De Bruyne is vandaag geopereerd: "Zo kan hij wellicht zonder masker spelen"

Ook over die andere Rode Duivel waar vraagtekens rond hangen, gaf Martinez nog een update. Eden Hazard komt morgen wellicht in actie tegen Kroatië.

"Hij heeft gisteren op training heel goed gewerkt", aldus Martinez. "Ik voel dat hij fit is voor morgen. Maar op dit moment is het nog onduidelijk wanneer we hem in de wedstrijd brengen."

"Ik denk niet dat hij zal starten, maar wellicht wel de match beëindigen. Fysiek en medisch is hij klaar."