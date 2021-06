Kajakker Artuur Peeters snelt naar brons op het EK sprint

3 weken geleden verzekerde Artuur Peters zich van een ticket voor de Spelen. Het EK in Poznan (Polen) was de ideale gelegenheid om zich nog eens te meten met zijn Europese concurrenten.

Peters deelde zijn race op de 1.000 meter perfect in. Halfweg lag onze landgenoot in 5e stelling, aan de finish kwam hij als 3e binnen.

De 26-jarige Peters strandde op een dikke 3 seconden van triomfator Balint Kopasz, de Hongaar was de titelverdediger. De Portugees Fernando Pimenta snelde naar het zilver.



Voor Peters was dit EK geen doel op zich. Zijn 1e piek lag 3 weken geleden, tijdens het olympische kwalificatietoernooi.



Na het EK reist Peeters door naar Frankrijk voor een trainingsstage van 2 weken. Midden juli vertrekt hij naar Tokio voor zijn 2e Spelen. In Rio 2016 eindigde Peters 11e op de 1.000 meter. In Tokio mikt hij op de finale.