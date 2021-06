Ingepakte Pidcock lacht alweer na ongeval: "Ik heb mijn nieuwe trainingsoutfit al"

Tom Pidcock ontsnapte afgelopen maandag aan véél erger tijdens een aanrijding op training. In de buurt van Font-Romeu werd de Brit van opzij aangereden door een auto.

Door de impact werd hij over de auto gekatapulteerd en brak zijn fiets in 2 stukken. Hij hield er ook een gebroken sleutelbeen aan over.

De grootste shock lijkt evenwel nu al verteerd. "Ik heb mijn nieuwe trainingsoutfit gevonden voor wanneer ik opnieuw de weg op kan", dolt Pidcock op Instagram, bij een foto waarin hij volledig in "bubble wrap" gewikkeld is.

