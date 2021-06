Factcheck met Branko Strupar: is Kroatië beter dan in 2018, zoals Martinez beweert?

"Het huidige Kroatië is beter dan de ploeg die in 2018 de WK-finale haalde." Het was een straffe uitspraak van bondscoach Roberto Martinez op zijn persconferentie gisteren, maar is dat ook wel zo? Branko Strupar, volbloed Kroaat met 17 caps voor de Rode Duivels, maakt voor ons de vergelijking.

Doelman: ervaren rot vs. toptalent

Nieuw bloed tussen de palen. Na het historische WK kondigde Danijel Subasic zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Nadat onder meer Lovre Kalinic door de mand viel, heeft Kroatië nu een vaste nummer één: Dominik Livakovic.

Livakovic is minder bekend, maar heeft evenveel kwaliteiten. Branko Strupar

"Hij is veel minder bekend bij jullie dan Subasic", weet Strupar. "Dat komt omdat hij nog steeds voor Dinamo Zagreb speelt, maar dat zal niet lang meer duren. Livakovic wordt een topdoelman en heeft zeker evenveel kwaliteiten als Subasic. Alleen had die meer ervaring."

In 2018 verdedigde Subasic het Kroatische doel, waar nu Livakovic onder de lat staat.

Verdediging: bijna hetzelfde, maar nu met kwaaltjes

De centrale as Dejan Lovren - Domagoj Vida en Sime Vrsaljko op rechtsachter: 3 van de 4 namen in de Kroatische defensie zijn nog steeds dezelfde als in Rusland. "Maar Lovren is momenteel geblesseerd", aldus Strupar. "Hij wordt klaargestoomd voor het EK. Zijn partner Vida kende wel een goed seizoen - hij werd kampioen met Besiktas." "Vrsaljko begint dan weer met veel minder ritme aan het EK dan drie jaar geleden. Hij kwam amper in actie bij Atlético door de concurrentie met Trippier."

Veel jongens uit de defensie waren op het WK op de top van hun kunnen. Dat is nu veel minder het geval." Branko Strupar

De enige nieuwe naam in de achterlinie van Kroatië wordt wellicht linksachter Borna Barisic. Zijn voorganger Ivan Strinic zag zijn interlandloopbaan ten einde komen door hartproblemen. "Maar Barisic is beter", oordeelt Strupar. "Hij speelde een uitstekend seizoen in Glasgow, waar hij de titel veroverde met Rangers." "In het algemeen is de defensie dus zwakker geworden. Veel jongens waren tijdens het WK op de top van hun kunnen. Dat is nu veel minder het geval."

Slechts één wijziging in de defensie van Kroatië: Strinic maakte plaats voor Barisic.

Middenveld: Modric nog steeds koning, maar nu zonder kroonprins

De kapitein van het Kroatische schip is nog steeds dezelfde. Luka Modric is hét gezicht van de ploeg. "En hij is nog belangrijker dan 3 jaar geleden", benadrukt Strupar. "Modric is de koning van deze ploeg. Zelfs op zijn 35e staat of valt het team nog steeds met zijn vorm van de dag. Hij draaide bovendien ook een goed seizoen bij Real Madrid." De stofzuiger aan zijn zijde is ook nog steeds dezelfde: Marcelo Brozovic. "Hij kan lopen voor twee en vormt een goeie tandem met Modric. Zijn laatste maanden waren geweldig, want hij pakte samen met Romelu Lukaku de landstitel bij Inter."

Modric is de koning van deze ploeg. En nu belangrijker dan 3 jaar geleden. Branko Strupar

Op het middenveld van Kroatië viel na het WK wel een grote naam weg. Ivan Rakitic nam afscheid op een hoogtepunt. "Dat was geen goeie zaak voor Kroatië - hij maakte toch mee het verschil als speler van wereldklasse." "Zijn vertrek wordt nu opgevangen door Nikola Vlasic. Een prima aanvallende middenvelder die uitkomt voor CSKA Moskou. Hij is trouwens het broertje van hoogspringster Blanka Vlasic. Op het middenveld is er overigens ook nog Mateo Kovacic, al was hij geen onbetwiste titularis bij Chelsea."

Na het afscheid van Rakitic is er een plek vrijgekomen op het middenveld. Vlasic is de grootste kanshebber om die in te nemen.

Aanval: vertrek Mandzukic aderlating

In de aanval een beetje hetzelfde verhaal bij Kroatië. 2 van de 3 pionnen bleven dezelfde: Ivan Perisic en Ante Rebic moeten nog altijd het verschil maken op de flanken. "Al steekt ook Wolfsburg-talent Josip Brekalo nadrukkelijk zijn neus aan het venster", vult Strupar aan. "Het is afwachten voor wie de bondscoach kiest."

Mandzukic was een certitude. Die is er nu niet echt. Branko Strupar

Dat is zeker ook diep in de spits het geval. Want Mario Mandzukic was een van de sterkhouders die na het WK in 2018 afscheid namen. Strupar: "Bijzonder jammer. Hij maakte kilometers als een middenvelder, maar kon ook geweldige goals scoren." "Mandzukic was een certitude. Die is er nu niet echt. De bondscoach zal kiezen tussen Andrej Kramaric van Hoffenheim of Bruno Petkovic van Dinamo Zagreb. Ik denk persoonlijk dat hij voor die laatste zal gaan. Petkovic heeft een uitstekende techniek en is nuttiger in het huidige systeem."

Terwijl Mandzukic in 2018 een certitude was, is Petkovic geen zekerheid bij Kroatië.

Eindoordeel: "Uitspraak van Martinez is twijfelachtig"

"Dat het huidige Kroatië beter is dan dat van 3 jaar geleden is een twijfelachtige uitspraak", besluit Strupar. "De ploeg uit Rusland was echt héél goed." "Je vervangt niet zomaar de sterkhouders van toen die vertrokken zijn. Maar vergis je niet: ook het huidige team heeft enorm veel kwaliteit en kan iedere tegenstander in problemen brengen."