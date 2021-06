Estland gunt Red Dragons leidersplaats niet in Golden League

Tegen Letland en Spanje konden de Red Dragons wel drie overwinningen boeken in de European Golden League, maar Estland blijkt moeilijker om klein te krijgen.

De leider bleef foutloos en smeerde de Belgen hun tweede nederlaag aan. De Red Dragons begonnen nochtans sterk met 25-20 in de eerste set, maar daarna trok Estland nipt drie sets op rij naar zich toe: 28-26, 32-30, 28-26.

De Red Dragons grijpen hun kans dus niet om de leidersplaats te veroveren in de Golden League. Morgen sluiten de Belgen af tegen Spanje.

De Final Four van European Golden League wordt georganiseerd in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk op 19 en 20 juni. België is als organisator rechtstreeks geplaatst voor dit toernooi.