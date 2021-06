De sterren geheeld, de toptalenten gerijpt: wordt dit het jaar van Engeland?

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de 7 grote concurrenten van de Rode Duivels in evenveel vragen en antwoorden. Wie zal de spotlights opeisen? Had het jaar uitstel een grote impact? En wat verwachten de experts? Vandaag doorgelicht: Engeland, op zoek naar de eerste hoofdprijs sinds 1966.

Wie wordt de man op de voorpagina’s?

Zou hij het dúrven? Als beste spits in de Premier League straks naar het nu al oppermachtige Manchester City trekken? De suprematie zou in dat geval onoverbrugbaar worden. Maar als Harry Kane de Engelsen deze zomer naar de EK-titel schiet, zou het hem ongetwijfeld met de mantel der liefde vergeven worden. De bakermat van het voetbal rekent op de aanvaller van - voorlopig nog - Tottenham om de ultieme droom te verwezenlijken: in het mythische Wembley-stadion de trofee in de lucht steken. Kane verkeert alleszins in bloedvorm. Dit seizoen was de spits goed voor 23 goals en 14 assists in de Premier League - hij kroonde zich daarmee ook tot topschutter.

Eerst het EK, dan een transfersoap? Harry Kane wordt een "hot topic" in de Engelse tabloids.

Welke toekomstige ster kent u nog niet?

Een fenomeen. Jude Bellingham maakte als 16-jarige tiener al furore in de Engelse Championship. De 26,5 miljoen euro die Dortmund één jaar later al voor hem neertelde, deed evenwel veel wenkbrauwen fronsen. Nu blijkt de veelzijdige middenvelder een koopje te zijn geweest. Door de afwezigheid van Axel Witsel ontbolsterde Bellingham - nog steeds amper 17 - volledig in de Bundesliga. Er zijn weinig kwaliteiten waarover de tiener niét beschikt. Fysiek ijzersterk, technisch vaardig en een uitstekende vista. Het zorgt ervoor dat hij op alle posities van het middenveld uit de voeten kan. Staat wellicht nog niet in de basiself van Gareth Southgate. Al zal de Engelse bondscoach niet twijfelen om hem in de ploeg te droppen wanneer een concurrent ondermaats presteert.

Jude Bellingham (links) juicht na een doelpunt tegen Oostenrijk.

Wat was de impact van het coronajaar uitstel?

De blessures zijn geheeld, de youngsters nog wat verder gerijpt. In Engeland hoor je ze niet klagen dat het EK een jaartje later plaatsvindt. Eerst en vooral zorgde het ervoor dat Harry Kane fit geraakte. Begin 2020 liep de spits een zware hamstringblessure op, waardoor hij vorige zomer wellicht had moeten passen voor het toernooi. Hetzelfde geldt voor Marcus Rashford die één jaar geleden sukkelde met een rugletsel. Daarnaast zetten veel Engelse talenten het voorbije jaren "the next step" in hun ontwikkeling. Denk maar aan Phil Foden, die niet meer uit de basiself van Manchester City weg te denken is. Ook Jude Bellingham zette explosieve stappen in zijn evolutie. Ook het Chelsea-trio Mason Mount - Reece James - Ben Chilwell manifesteerde zich en triomfeerde zelfs in de Champions League.

Phil Foden is de grootste diamant van het Engelse voetbal in vele jaren.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Henry Winter - Chief Football Writer bij The Times "Het zou een succes zijn als we de halve finales bereiken. Dat moet het doel worden en is toch ook het absolute minimum voor de fans. Er is een zeker realisme rond de nationale ploeg, maar niemand kan ontkennen dat we een sterke generatie spelers hebben."

De halve finales moeten het doel worden en zijn het absolute minimum voor de fans. Henry Winter

"Onze grootste kracht is de aanvalslinie. Met Harry Kane hebben we een van de beste spitsen ter wereld. Maar ook Marcus Rashford en Raheem Sterling zijn gevaarlijke wapens voorin." "Een zorgenpunt is wel onze defensie. De coach moet nog beslissen of hij met 3 of 4 achterin gaat spelen. Op de flanken zijn we nochtans sterk, maar centraal is Engeland kwetsbaar." "Voor mij is België overigens de grote favoriet voor eindwinst. Iederen hier heeft respect voor jullie ploeg. Met Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne lopen er wereldsterren rond."

Met welk weetje kunt u uitpakken bij vrienden?

Iedereen had tijdens de coronaperiode wel één onvergetelijke Zoom-meeting. Maar straffer dan die van Marcus Rashford zal het niet geweest zijn. De aanvaller van Engeland had namelijk een virtueel gesprek met voormalig president Barack Obama. De Amerikaan loofde Rashford daarin voor de vele initiatieven die de weldoener ondernam tegen voedselarmoede bij kinderen in Groot-Brittannië. Hij zorgde er mee voor dat 1,7 miljoen kwetsbare kinderen steun kregen van de Britse regering. Het maakte van Rashford een nationale held. Hij werd zelfs geëerd door koningin Elizabeth II voor zijn hartverwarmende daden.

Wat is de link met de Rode Duivels?

De kiem voor de successen van onze gouden generatie Rode Duivels ligt in Engeland. Vincent Kompany was in 2008 de eerste die over het Kanaal (met succes) zijn geluk zocht. Velen zouden zijn voorbeeld volgen. Een blik op de huidige Belgische selectie zegt eigenlijk alles. 20 van de 26 Rode Duivels lagen ooit onder contract bij een Engelse club. De zeldzame uitzonderingen: Axel Witsel, Hans Vanaken, Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Dries Mertens en Jeremy Doku. Zelfs bondscoach Roberto Martinez en T3 Thierry Henry hebben er een rijk verleden. Ook de voorgeschiedenis op vlak van interlands is lang. België en Engeland stonden al 35 keer tegenover elkaar. Engeland trok 23 keer aan het langste eind, 6 maal won ons land. Twee zeges liggen nog vers in het geheugen. Op het WK in Rusland klopten de Duivels de "Three Lions" eerst in de groepsfase en vervolgens opnieuw in de troostfinale om het brons. Goals van Thomas Meunier en Eden Hazard bezorgden België toen een historische 3e plek.

Een archiefbeeld uit de bronzen troostfinale in Rusland.

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?