Clement en Club Brugge gaan samen verder: "Ik zie nog veel uitdagingen"

Twee landstitels op rij met Club Brugge en een knap Europees parcours. Het valt moeilijk te overtreffen, maar Philippe Clement gaat de uitdaging aan. Er werd even gespeculeerd over een buitenlands avontuur, maar Clement blijft de landskampioen nu toch trouw.

Mannaert: "We pinnen ons niet vast op een vast aantal seizoenen"

Algemeen manager Vincent Mannaert is opgelucht dat de succescoach aan boord blijft. “We zijn blij dat Philippe ook volgend seizoen hoofdtrainer van Club is. Uit onze gesprekken is gebleken dat we nog steeds dezelfde ambities delen en die graag samen willen realiseren."

"Philippe is een topcoach die het huis kent en kan werken in de multidisciplinaire omgeving die Club Brugge op vandaag is. Door het contract om te zetten in één van onbepaalde duur geven we beide partijen de kans om evaluatiemomenten in te bouwen zonder ons vast te pinnen op een vooraf vastgelegd aantal seizoenen.”