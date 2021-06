Carlos Tevez verlaat Boca Juniors: "Ik wil bij mijn familie zijn"

Carlos Tevez is ondertussen al 37. In het verleden verdedigde de Argentijn de kleuren van onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus.

In 2018 begon Tevez aan zijn derde periode bij Boca Juniors, zijn opleidingsclub. Hij had er een contract tot en met december 2021, maar een clausule laat hem toe 6 maanden vroeger te vertrekken.



Tevez' beslissing kwam er door familiale redenen. "Mentaal ben ik niet meer in staat om voort te doen", klinkt het.



"Ik weet niet wat ik zal doen met mijn leven. Nu wil ik rusten en bij mijn familie zijn."

De voormalige Argentijnse international (76 caps) sloot niet uit dat hij nog bij een andere club aan de slag gaat, in het buitenland.