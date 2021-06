Bernd Hollerbach (ex-Moeskroen) volgt Peter Maes op als coach van STVV

Eerder was Hollerbach alleen in zijn thuisland aan de slag. Onder meer als assistent-trainer van Wolfsburg en als hoofdcoach bij Hamburg - een avontuur dat amper 49 dagen duurde.

Sinds zijn vertrek bij Moeskroen, waarmee hij 10e eindigde, na het seizoen 2019-2020 zat Hollerbach zonder club. In Sint-Truiden begint de Duitser aan een nieuwe uitdaging in de Belgische competitie.

Bij STVV waren ze op zoek naar een nieuwe coach nadat Peter Maes voor Beerschot koos. "De bestuursleden waren het over 2 zaken eens", klinkt het in een statement van CEO Takayuki Tateishi. "Hij moet binnen het budget werken en ervaring hebben in de Belgische competitie. Op basis van die voorwaarden zijn we verheugd aan te kondigen dat we Bernd Hollerbach hebben vastgelegd."

Hollerbach zal ook zijn eigen assistent-coach en physical coach meenemen naar Stayen.