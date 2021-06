Belgische voetbalbond leed 6 miljoen euro verlies in 2020

De KBVB beschikt echter wel over reserves, het kon zo al voor meer dan acht miljoen euro aan steunmaatregelen nemen ten voordele van de clubs. Het wist ook zo'n 15 miljoen euro aan kosten uit te sparen, onder andere door de stopzetting van de competities in het internationale, amateur- en profvoetbal en door flink te besparen op de recurrente kosten.

"Ondanks het moeilijke jaar ziet de financiële toekomst voor de KBVB, die nog steeds beschikt over een eigen vermogen van 47 miljoen euro, er goed uit", stelt CEO Peter Bossaert. "We zullen de verliezen van 2020 de volgende twee jaar goed maken, mede dankzij de opbrengsten uit de vele grote toernooien die voor de deur staan: EURO 2020, de Final Four in de Nations League eind 2021 en het WK 2022."