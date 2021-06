Ann Wauters daags na niet-selectie voor EK: "Dit zal me motiveren"

"We willen geen enkel risico nemen. Vorige zomer hebben we dit idee al besproken met Sven Van Camp (Program Driver bij de Belgian Cats, nvdr.). Ann zou de voorbereiding meedoen en in de eerste oefenwedstrijden spelen, daarna zouden we zien waar we staan. Woensdagmiddag zat ik samen met Ann. Het was een schok voor haar. Deze beslissing is mijn verantwoordelijkheid."

Sinds december 2017 sukkelt Wauters met kraakbeenletsels in beide knieën. "De impact van twee grote evenementen is niet te verwaarlozen. En als Ann op het EK moet aantreden, dan kunnen we haar deelname aan de Spelen niet garanderen. Ann verdient die Spelen", vertelde Mestdagh.

Bondscoach Philip Mestdagh liet de 40-jarige Wauters gisteren uit zijn EK-selectie om de center meer kansen te geven om deel te nemen aan het olympisch toernooi in Tokio (27 juli - 8 augustus), het laatste hoofdstuk in haar lange carrière.

Ik weet dat Philip me wil beschermen. Wat hij zegt, is de waarheid.

Ann Wauters gaf toe dat de beslissing om haar uit de EK-selectie te laten een schok was. "Philip Mestdagh is openhartig. Wat hij zegt, is de waarheid. Ik weet dat hij me wil beschermen. Het was misschien beter zo dat ik dit niet wist op voorhand, want ik heb steeds alles gegeven. Ik heb als een bezetene getraind", zei Wauters.

"Soms moet je een tegenslag kunnen incasseren, dat is topsport. In het leven is niets zeker. Als sporter moet je eerlijk zijn en je blik op de toekomst houden. Dit zal me de komende weken motiveren om te bewijzen dat ik als 40-jarige nog kan proberen zo goed mogelijk te zijn om het team nog iets bij te brengen."

Philip Mestdagh stelt de deelname van Wauters aan de Olympische Spelen overigens niet opnieuw ter discussie. "Het is mijn verantwoordelijkheid Ann thuis te laten voor het EK, het is ook mijn verantwoordelijkheid haar mee te nemen naar de Spelen."