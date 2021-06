Alaphilippe hervat in Zwitserland: "Samenloop van omstandigheden"

Julian Alaphilippe vertoefde in mei in de Sierra Nevada om aan zijn Tour-vorm te schaven. "Na een hoogtestage is het altijd afwachten hoe je lichaam zal reageren", zegt hij. "De voorbije week stond vooral in het teken van rust. Het is altijd een beetje afwachten wat dat met de benen doet."

"Het zou niet onlogisch zijn dat ik de eerste dagen nog wat in het ritme moet komen, maar ik hoop wel om het hier goed te doen. Ik hoop me toch een paar keer te kunnen tonen."

Opvallend: Alaphilippe liet de Dauphiné links liggen en koos voor het eerst voor de Ronde van Zwitserland. "Een samenloop van omstandigheden", zegt hij. "Deze koers volgt dichter op de Tour dan de Dauphiné. Nu kan ik meteen na deze wedstrijd doortrekken naar het Franse kampioenschap en vervolgens de Tour. Dat lijkt me ideaal."

"Bovendien had ik nu ook wat meer tijd om te rusten na de hoogtestage en ik ben ook iemand die graag nieuwe koersen ontdekt. Ik was hier nog nooit, het is fijn om hier te starten."

"Ik heb al een beetje in het roadbook gekeken en vind hier toch enkele ritten op maat. Al zijn er met Michael Matthews, Mathieu van der Poel en nog enkele anderen nog renners van de partij die hier kunnen scoren. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. We zullen zien."